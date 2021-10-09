У роботі «Приват24» стався збій. Можлива затримка платежів

У роботі «Приват24» стався технічний збій, через який у клієнтів можливі затримки під час проведення платежів через систему.

У ПриватБанку повідомили, що проводять роботи з оновлення системи безпеки.

Як передає «Громадське», голова фінустанови Олег Серга просить клієнтів не дублювати перекази — проблему незабаром усунуть.

«Якщо клієнт потрапив у ситуацію, коли платіж чи переказ завис, просимо почекати та не проводити повторні. Усі платежі будуть виконані», — сказав Серга, додавши, що якщо клієнт зробив повторний платіж, то гроші повернуться на карту.