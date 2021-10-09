В работе «Приват24» произошел сбой. Возможна задержка платежей

В работе «Приват24» произошел технический сбой, из-за которого у клиентов возможны задержки при проведении платежей через систему.

В ПриватБанке сообщили, что проводят работы по обновлению системы безопасности.

Как передает «Громадське», глава финучреждения Олег Серга просит клиентов не дублировать переводы — проблему вскоре устранят.

«Если клиент попал в ситуацию, когда платеж или перевод завис, просим подождать и не проводить повторные. Все платежи будут выполнены», — сказал Серга, добавив, что если клиент сделал повторный платеж, то деньги вернутся на карту.