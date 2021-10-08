Google додав нову функцію — настройка гітарних струн

Google додав сервіс, що допомагає настроювати гітарні струни. Щоб ним скористатися, достатньо написати в адресному рядку браузера «гугл тюнер» або ж зробити відповідний запит у пошуковику.

Про це повідомляє The Verge.

Перед настройкою необхідно надати доступ до мікрофона пристрою. Інтерфейс тюнера схожий на десятки подібних додатків: коли користувач грає на струні, Google визначає ноту і за потреби вказує, чи потрібно її настроїти.

The Verge пише, що ефективність тюнера Google багато в чому залежить від обладнання, з яким його використовують. Сервіс не витіснить з ринку спеціальні апаратні тюнери, такі як Korg або Boss, особливо якщо якість мікрофона на пристрої низька. Але він цілком підходить для тих, кому треба трохи підстроїти гітару.