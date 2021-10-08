Google додав нову функцію — настройка гітарних струн

Google додав сервіс, що допомагає настроювати гітарні струни. Щоб ним скористатися, достатньо написати в адресному рядку браузера «гугл тюнер» або ж зробити відповідний запит у пошуковику.
Про це повідомляє The Verge.
Перед настройкою необхідно надати доступ до мікрофона пристрою. Інтерфейс тюнера схожий на десятки подібних додатків: коли користувач грає на струні, Google визначає ноту і за потреби вказує, чи потрібно її настроїти.
The Verge пише, що ефективність тюнера Google багато в чому залежить від обладнання, з яким його використовують. Сервіс не витіснить з ринку спеціальні апаратні тюнери, такі як Korg або Boss, особливо якщо якість мікрофона на пристрої низька. Але він цілком підходить для тих, кому треба трохи підстроїти гітару.
- Нещодавно Google представила кілька нових функцій для своїх платформ. Минулого місяця пошуковий гігант випустив стабільне оновлення Chrome 94. Компанія також анонсувала «екологічну» маршрутизацію для зменшення кількості викидів вуглецю та полегшену навігацію для велосипедистів.