Через 35 років після аварії на ЧАЕС у Німеччині досі знаходять забруднені радіацією гриби

У Німеччині через 35 років після аварії на ЧАЕС переважна більшість грибів досі забруднені радіацією. Але рівень забруднення не перевищує норми.

Про це пише Reuters.

За даними німецького регулятора з безпеки харчових продуктів, близько 95% грибів, які були зібрані у країні за останні 6 місяців, все ще містять радіоактивні елементи.

Найбільшу активність цезію-137 і цезію-134 виявили на півдні Німеччини. Але жоден із протестованих зразків не мав забруднення, яке б перевищувало норму.

У відомстві зазначили, що дикі гриби піддаватимуться радіоактивному забрудненню найдовше, аніж інші сільськогосподарські продукти.