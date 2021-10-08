Через 35 років після аварії на ЧАЕС у Німеччині досі знаходять забруднені радіацією гриби

У Німеччині через 35 років після аварії на ЧАЕС переважна більшість грибів досі забруднені радіацією. Але рівень забруднення не перевищує норми.
Про це пише Reuters.
За даними німецького регулятора з безпеки харчових продуктів, близько 95% грибів, які були зібрані у країні за останні 6 місяців, все ще містять радіоактивні елементи.
Найбільшу активність цезію-137 і цезію-134 виявили на півдні Німеччини. Але жоден із протестованих зразків не мав забруднення, яке б перевищувало норму.
У відомстві зазначили, що дикі гриби піддаватимуться радіоактивному забрудненню найдовше, аніж інші сільськогосподарські продукти.
- Група дослідників з Університету Північної Кароліни в Шарлотті та Стенфордського університету виявила, що гриби, які виросли в реакторі Чорнобильської АЕС, можуть живитися радіацією та захищати від неї астронавтів у космосі.