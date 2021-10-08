Через 35 лет после аварии на ЧАЭС в Германии до сих пор находят зараженные радиацией грибы

В Германии через 35 лет после аварии на ЧАЭС подавляющее большинство грибов до сих пор заражены радиацией. Но уровень загрязнения не превышает нормы.

Об этом пишет Reuters.

По данным немецкого регулятора по безопасности пищевых продуктов, около 95% грибов, собранных в стране за последние 6 месяцев, все еще содержат радиоактивные элементы.

Наибольшую активность цезия-137 и цезия-134 обнаружили на юге Германии. Но ни один из протестированных образцов не имел загрязнения, которое превышает норму.

В ведомстве отметили, что дикие грибы будут подвергаться радиоактивному загрязнению дольше, чем другие сельскохозяйственные продукты.