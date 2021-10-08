Усі фракції Ради вимагають усунути «слугу» Третьякову від пленарних засідань за слова про смерть Полякова

Усі фракції парламенту підписали листа до комітету Верховної Ради з питань регламенту та етики з вимогою відсторонити керівника комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову від участі в пленарних засіданнях на пʼять днів.

Таку вимогу депутати висловили після слів Третьякової про смерть депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова.

Про це повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Ми сьогодні підписали від усіх фракцій листа на регламентний комітет, щоб вони це розглянули й усунули її на пʼять днів пленарних засідань», — сказав Арахамія на спільному брифінгу зі співголовою групи «За майбутнє» Тарасом Батенком.

У свою чергу Батенко також уточнив, що голови всіх фракцій і груп українського парламенту, крім «Слуги народу», зібрали підписи, щоб відкликати Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

«Ми шоковані такою поведінкою нашої колеги пані Третьякової. Я вважаю, вона не достойна взагалі бути народним депутатом України», — наголосив він.

Нагадаємо, Галина Третьякова у фракційному чаті «Слуги народу» прокоментувала смерть члена депутатської групи «За майбутнє» Антона Полякова фразою «одним ворогом менше».