Зеленський помилував 31 ветерана війни

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Таке подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України. Визначаючи осіб для помилування, враховували їхні заслуги перед державою та факт відсутності важкого злочину.

За даними ОП, Зеленський особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати.