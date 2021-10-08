Зеленский помиловал 31 ветерана войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании 31 осужденного защитника Украины.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Такое представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. Определяя людей для помилования, учитывали их заслуги перед государством и факт отсутствия тяжкого преступления.
По данным ОП, Зеленский лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.
В дальнейшем с освобожденными будет работать психолог, который поможет им социализироваться.
Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования в дальнейшем будет рассматривать возможность помилования не только в отношении ветеранов.
- За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Утром 8 октября боевики снова дважды обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения.