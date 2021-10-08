На Донбассе боевики ранили украинского военного

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Утром 8 октября боевики снова дважды обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.