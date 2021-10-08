На Донбассе боевики ранили украинского военного

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Утром 8 октября боевики снова дважды обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.
Обстрелы со стороны противника зафиксировали у Золотого-4, где российские наемники использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
- Напомним, что необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.