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На Донбассе боевики ранили украинского военного

Автор:
София Телишевская
Дата:

За прошедшие сутки, 7 октября, российские оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня. Утром 8 октября боевики снова дважды обстреляли позиции ВСУ, в результате чего один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Воину оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Он находится в состоянии средней тяжести.

Обстрелы со стороны противника зафиксировали у Золотого-4, где российские наемники использовали ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вблизи Троицкого противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

  • Напомним, что необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».
  • 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ» — так Россия аннексировала украинскую территорию.
  • Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.