Генпрокурор Венедіктова та патрульні розповіли деталі смерті нардепа Полякова

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та Патрульна поліція розповіли деталі смерті в таксі 33-річного народного депутата Антона Полякова.

Відповідні дописи Венедіктова та патрульні зробили у Facebook у день інциденту, 8 жовтня.

За словами водія таксі, він взяв Полякова за кілька хвилин до смерті біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після цього нардепа почало нудити в машині.

Полякова в непритомному стані виявив наряд патрульних в таксі, яке зупинили через порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм поліцейські помітили на задньому сидінні Полякова, який був у непритомному стані. Нардепа дістали з автомобіля та поклали у стабільне бокове положення. У нього вже були відсутні пульс і дихання. Патрульні розпочали серцево-легеневу реанімацію до приїзду швидкої. Однак швидка не змогла його реанімувати. Усі цінні речі, документи та гроші залишились при ньому. Автомобіль оглянули та вилучили, водія допитують слідчі.

Причини смерті будуть встановлювати під час розтину, який відбудеться в найближчі години. Кримінальне розслідування розпочали за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство з приміткою «природна смерть». Слідством займається Нацполіція Києва.