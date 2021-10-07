У Twitch заявили, що причиною масштабного зливу даних стала помилка сервера

На сайті стримінгової платформи Twitch заявили, що причиною масштабного витоку даних стала помилка сервера.

Про це пише BBC.

Там зазначили, що невідомі змінили конфігурацію сервера, що і розкрило багато даних.

«Оскільки розслідування триває, ми все ще перебуваємо в процесі детального вивчення впливу», — йдеться в повідомленні.

Водночас у Twitch запевнили, що наразі немає жодних індикаторів того, що були зламані логіни та паролі користувачів, а також там не зберігали інформацію про банківські картки стримерів, що унеможливлює отримання цих даних хакерами.