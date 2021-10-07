Посол Катару заявив, що країна витратила на проведення ЧС-2022 з футболу близько $200 млрд

Посол Катару в Росії шейх Ахмед бен Насер бен Джасім Аль Тані заявив, що країна витратила на проведення Чемпіонату світу з футболу, який пройде в 2022 році, близько $200 мільярдів.
Про це повідомляє ТАСС.
«Наразі наша держава витратила на організацію турніру близько 200 мільярдів доларів. У цю суму входять витрати на будівництво стадіонів, метро, аеропортів, нового міста, порту. Ми сподіваємося, що зуміємо організувати такий чемпіонат світу, від якого весь світ буде в захваті», — заявив посол.
Чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня в пʼяти містах на восьми стадіонах.
- На Чемпіонат світу пройдуть десять збірних, що посядуть у своїх групах перші місця. Другі місця вийдуть в плей-оф, до них приєднаються дві найкращі команди з Ліги націй. Ці 12 збірних визначать ще три команди, які потраплять на ЧС.
- Загалом на Чемпіонаті світу гратимуть 32 збірні. Квоти розподілені наступним чином: Африка — 5, Азія — 4,5 (без урахування Катару, який приймає ЧС), Європа — 13, Північна та Центральна Америка — 3,5, Океанія — 0,5, Південна Америка — 4,5.