Посол Катара заявил, что страна потратила на проведение ЧМ-2022 по футболу около $200 млрд

Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что страна потратила на проведение Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году, около $200 миллиардов.

Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта. Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге», — заявил посол.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.