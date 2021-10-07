Посол Катара заявил, что страна потратила на проведение ЧМ-2022 по футболу около $200 млрд

Посол Катара в России шейх Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что страна потратила на проведение Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году, около $200 миллиардов.
Об этом сообщает ТАСС.
«На данный момент наше государство израсходовало на организацию турнира около 200 миллиардов долларов. В эту сумму входят расходы на строительство стадионов, метро, аэропортов, нового города, порта. Мы надеемся, что сумеем организовать такой чемпионат мира, от которого весь мир будет в восторге», — заявил посол.
Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.
- На Чемпионат мира пройдут десять сборных, которые займут в своих группах первые места. Вторые места выйдут в плей-офф, к ним присоединятся две лучшие команды из Лиги наций. Эти 12 сборных определят еще три команды, которые попадут на ЧМ.
- Всего на Чемпионате мира будут играть 32 сборные. Квоты распределены следующим образом: Африка — 5, Азия — 4,5 (без учета Катара, который принимает ЧМ), Европа — 13, Северная и Центральная Америка — 3,5, Океания — 0,5, Южная Америка — 4,5.