У Вашингтоні вперше за 80 років побачили білуху. Однак невідомо, чому вона так далеко від дому

У США, біля міста Вашингтон уперше за понад 80 років побачили білуху — з 1940 року. З неділі, 3 жовтня, її бачили щонайменше 6 разів.

Про це повідомляє Newsweek.

Білуху вперше помітили яхтсмени біля затоки Central Puget Sound. Громадська організація Orca Network, яка займається підвищенням обізнаності про китів, опублікувала відео і повідомила про тварину до Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) і в Центр дослідження китів. Ці організації підтвердили, що тварина справді є білухою.

Однак організація Orca Network стурбована щодо безпеки білухи і того факту, що тварина перебуває за межами свого звичайного середовища.

«Хоча це захоплююче, існує велике занепокоєння з приводу цієї білухи, яка перебуває далеко від дому і, будучи соціальною твариною, на самоті», — зазначили в організації.