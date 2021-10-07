В Вашингтоне впервые за 80 лет увидели белуху. Однако неизвестно, почему она так далеко от дома

В США в водах города Вашингтон впервые за 80 лет увидели белуху — с 1940 года. С воскресенья, 3 октября, она попадалась на глаза не менее 6 раз.

Об этом сообщает Newsweek.

Белуху впервые заметили яхтсмены у залива Central Puget Sound. Общественная организация Orca Network, которая занимается повышением осведомленности о китах, опубликовала видео и сообщила о животном в Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и в Центр исследования китов. Эти организации подтвердили, что животное действительно является белухой.

Однако организация Orca Network обеспокоена по поводу безопасности белухи и того факта, что животное находится за пределами своей обычной среды.

«Несмотря на то, что это увлекательно, существует большое беспокойство по поводу этой белухи, которая находится далеко от дома и, будучи социальным животным, в одиночестве», — отметили в организации.