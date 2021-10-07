Онучка Муссоліні потрапила до міської ради Риму. Вона набрала найбільше голосів на виборах

Онучка італійського фашистського диктатора Беніто Муссоліні Рейчел потрапила до міської ради Риму. Вона представляє праворадикальну партію «Брати Італії».

Про це пише Deutsche Welle.

На місцевих виборах Рейчел Муссоліні отримала понад 8 тисяч голосів — це більше, аніж будь-який інший кандидат. На минулих виборах вона отримала лише 657 голосів.

Рейчел Муссоліні заявляє, що не хоче мати нічого спільного зі «спадком» свого прізвища. Вона запевняє, що перемогла на виборах завдяки власній важкій праці, а не завдяки сімейному минулому.

«У минулому в мене брали інтервʼю тільки через моє прізвище. Під час мого останнього терміну вони запитували про ініціативи, які я просувала в міській раді. Я багато працювала», — підкреслила Рейчел Муссоліні.