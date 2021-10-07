Внучка Муссолини попала в городской совет Рима. Она набрала больше всего голосов на выборах

Внучка итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини Рэйчел попала в городской совет Рима. Она представляет праворадикальную партию «Братья Италии».

Об этом пишет Deutsche Welle.

На местных выборах Рейчел Муссолини получила более 8 тысяч голосов — это больше, чем любой другой кандидат. На прошлых выборах она получила лишь 657 голосов.

Рейчел Муссолини заявляет, что не хочет иметь ничего общего с «наследством» своей фамилии. Она уверяет, что победила на выборах благодаря своей тяжелой работе, а не благодаря семейному прошлому.

«В прошлом у меня брали интервью только из-за моей фамилии. Во время моего последнего срока они начали спрашивать об инициативах, которые я продвигала в городском совете. Я много работала», — подчеркнула Рейчел Муссолини.