Всесвітня метеорологічна організація: Вересень 2021 року був одним з чотирьох найтепліших

Вересень 2021 року був одним з чотирьох найтепліших вереснів — поряд з вереснем 2020, 2019 і 2016 років. Регіони, де температура була набагато вища за середню, включають центральну частину Південної Америки, Північну і Західну Африку, а також південь і схід Китаю.

Про це йдеться у звіті Всесвітньої метеорологічної організації, який оприлюднили у четвер, 7 жовтня.

Вересень 2021 року був місяцем з контрастними температурними аномаліями над Західною і Східною Європою. Було набагато тепліше, ніж в середньому за 1991—2020 роки у більшості західних регіонів. Так, наприклад, Британія повідомила про свій другий найтепліший вересень за всю історію спостережень. У Франції у вересні була найвища за всю історію добова температура — +33,4 °C. Однак, наприклад, у Гельсінкі вересень 2021 року було прохолоднішим, ніж коли-небудь з 1997 року.