Українська стала офіційною мовою муніципалітету в Бразилії

У бразильському місті Прудентополіс українська мова отримала статус офіційної нарівні з португальською.
Законопроєкт з таким рішенням 5 жовтня одноголосно підтримали всі присутні на засіданні депутати, повідомив Світовий конгрес українців у Facebook.
Автором проєкту виступив юрист Віторіо Соротюк, президент Центрального українського представництва Бразилії. Після ухвалення рішення депутати сфотографувалися з українською абеткою.
Муніципалітет Прудентополіс називають «столицею української Бразилії». Він вже встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість іммігрантів. «Новий закон відкриє можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно», — йдеться в повідомленні.
- 75% усього населення муніципалітету Прудентополіс — етнічні українці, переважно вихідці з Тернопільщини. Прудентополіс приваблює багатьох туристів культурною спадщиною іммігрантів, тому туди приїжджають, щоб побачити українські вишиванку, писанку, танці, послухати українські пісні та гру на народних музичних інструментах, а також скуштувати традиційні українські страви.
- Кілька муніципалітетів в Бразилії вже узаконили офіційні дві мови на своїй території, зокрема, німецьку у Помероде та італійську в Серафіна Коррейя і Кашіас-ду-Сул.
- Діаспора українців у Бразилії — одна з найбільших у світі й налічує близько 500 тисяч осіб.