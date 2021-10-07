Moderna планує побудувати фабрику з виробництва вакцин у Африці

Американська компанія Moderna планує витратити $500 мільйонів на будівництво нової фабрики з виробництва вакцин у Африці. Поки що вона не назвала країни, де з’явиться підприємство.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Moderna заявила у четвер, що побудує фабрику, яка вироблятиме до 500 мільйонів доз вакцин щорічно, використовуючи генну технологію мРНК.

Поки що компанія виготовляє вакцини тільки від COVID-19. У майбутньому Moderna планує виробляти й інші — від вірусу Зіка, грипу, цитомегаловірусу та інших хвороб.

Гендиректор Стефан Бансель заявив, що будівництво фабрики триватиме 2—4 роки, тож не вплине на вирішення проблеми пандемії.