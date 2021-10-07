Moderna планирует построить фабрику по производству вакцин в Африке

Американская компания Moderna планирует потратить $500 миллионов на строительство новой фабрики по производству вакцин в Африке. Пока она не назвала страны, где появится предприятие.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Moderna заявила в четверг, что построит фабрику, которая будет производить до 500 миллионов доз вакцин ежегодно, используя генную технологию мРНК.

Пока компания производит вакцины только от COVID-19. В будущем Moderna планирует производить и другие — от вируса Зика, гриппа, цитомегаловируса и других болезней.

Гендиректор компании Стефан Бансель заявил, что строительство фабрики продлится 2—4 года, поэтому не повлияет на решение проблемы пандемии.