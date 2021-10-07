В Італії випала рекордна для Європи кількість опадів — майже метр за одну добу

У понеділок на півночі Італії випала рекордна кількість опадів — 925 мм всього за один день. Це рекордний показник в усій Європі.

Про це повідомляє CNN.

Волога погода не рідкість у цій частині Італії, середня кількість опадів у регіоні — 1 200 мм на рік. Однак у ніч проти 4 жовтня в місті Россільйоне за добу випало 925 мм опадів. Для порівняння, у Лондоні така кількість дощу випадає за 15 місяців.

У сусідньому місті Каїро-Монтенотте, приблизно в 32 кілометрах на захід від Россільйоне, у понеділок під час шестигодинного дощу випало майже 500 мм опадів. Це теж рекорд за такий проміжок часу.