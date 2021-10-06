США розсекретили кількість своїх ядерних боєголовок

Державний департамент Сполучених Штатів опублікував дані про кількість ядерних боєголовок станом на вересень 2020 року — 3 750 одиниць.
Про це йдеться у звіті Держдепу.
Кількість ядерної зброї скоротилася приблизно на 88%, як порівняти з 1967 роком, коли число боєголовок було максимальним — 31 255 одиниць. На кінець 1989 року, на момент падіння Берлінського муру і закінчення Холодної війни, у США було 22 217 ядерних зарядів — це на 83% більше, ніж зараз.
«З 1994 до 2020 року США демонтували 11 683 ядерні боєголовки. Із 30 вересня 2017 року Штати демонтували 711 ядерних боєголовок. Приблизно 2 тисячі зарядів зараз списані та очікують на утилізацію», — йдеться в повідомленні.
Запаси нестратегічного ядерного озброєння після розпаду СРСР скоротилися на понад 90%.
- Договір ООН про заборону ядерної зброї підписали 50 країн. Станом на 2020 рік, усі країни так званого ядерного клубу — США, Росія, Велика Британія, Франція, КНР, Індія, Пакистан і КНДР — відмовилися ратифікувати договір.
- Країни ядерного клубу зазвичай не розкривають інформації про розміри свого ядерного арсеналу. Ці дані зазвичай публікують недержавні організації, які використовують для цього експертні оцінки. Зокрема, Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) підрахував, що станом на 2020 рік Росія має 6 375 ядерних боєголовок, Китай — 320, Франція — 290, Британія — 215, Пакистан — 160, Індія — 150, Ізраїль — 90, а Північна Корея — 30—40 одиниць.
- У трійці світових лідерів, що витрачають гроші на озброєння, у 202о році опинилися Росія, Китай та США. Америка інвестувала $37,4 мільярда, або трохи понад половину від усіх світових витрат на озброєння. Росія та Китай придбали зброї на $10,1 мільярда та $8 мільярдів відповідно.