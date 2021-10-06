США розсекретили кількість своїх ядерних боєголовок

Державний департамент Сполучених Штатів опублікував дані про кількість ядерних боєголовок станом на вересень 2020 року — 3 750 одиниць.

Про це йдеться у звіті Держдепу.

Кількість ядерної зброї скоротилася приблизно на 88%, як порівняти з 1967 роком, коли число боєголовок було максимальним — 31 255 одиниць. На кінець 1989 року, на момент падіння Берлінського муру і закінчення Холодної війни, у США було 22 217 ядерних зарядів — це на 83% більше, ніж зараз.

«З 1994 до 2020 року США демонтували 11 683 ядерні боєголовки. Із 30 вересня 2017 року Штати демонтували 711 ядерних боєголовок. Приблизно 2 тисячі зарядів зараз списані та очікують на утилізацію», — йдеться в повідомленні.