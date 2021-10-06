США рассекретили количество своих ядерных боеголовок

Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал данные о количестве ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2020 года — 3 750 единиц.

Об этом говорится в отчете Госдепа.

Количество ядерного оружия сократилось примерно на 88% по сравнению с 1967 годом, когда число боеголовок было максимальным — 31 255 единиц. К концу 1989 года, к моменту падения Берлинской стены и окончания Холодной войны, у США было 22 217 ядерных зарядов — это на 83% больше, чем сейчас.