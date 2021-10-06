США рассекретили количество своих ядерных боеголовок

Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал данные о количестве ядерных боеголовок по состоянию на сентябрь 2020 года — 3 750 единиц.
Об этом говорится в отчете Госдепа.
Количество ядерного оружия сократилось примерно на 88% по сравнению с 1967 годом, когда число боеголовок было максимальным — 31 255 единиц. К концу 1989 года, к моменту падения Берлинской стены и окончания Холодной войны, у США было 22 217 ядерных зарядов — это на 83% больше, чем сейчас.
«С 1994 по 2020 год США демонтировали 11 683 ядерные боеголовки. C 30 сентября 2017-го — 711 единиц. Примерно 2 тысячи зарядов сейчас списаны и ожидают утилизации», — говорится в сообщении.
Запасы нестратегического ядерного вооружения с момента распада СССР сократились более чем на 90%.
- Договор ООН о запрете ядерного оружия подписали 50 стран. По состоянию на 2020 год, все страны так называемого ядерного клуба — США, Россия, Великобритания, Франция, КНР, Индия, Пакистан и КНДР — отказались ратифицировать договор.
- Страны ядерного клуба обычно не раскрывают точных данных о размерах своего ядерного арсенала. Эту информацию обычно публикуют негосударственные организации, которые используют для этого экспертные оценки. В частности, Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что по состоянию на 2020 год Россия имеет в запасе 6 375 ядерных боеголовок, Китай — 320, Франция — 290, Великобритания — 215, Пакистан — 160, Индия — 150, Израиль — 90, а Северная Корея — 30—40 единиц.
- В тройке мировых лидеров, которые тратят деньги на вооружение, в 2020 году оказались Россия, Китай и США. Америка потратила на оружие $37,4 миллиарда — чуть больше половины всех мировых расходов на вооружение. Россия и Китай приобрели оружия на $10,1 миллиарда и $8 миллиардов соответственно.