NYT: За останні кілька років десятки інформаторів ЦРУ були затримані, перевербовані або вбиті. Причина — погані перевірки

Центральне розвідувальне управління США за останні кілька років втратило десятки інформаторів в інших країнах світу. Їх вербують інші спецслужби, затримують чи навіть вбивають.

Про це йдеться в секретній телеграмі ЦРУ, яку розіслали всім управлінням і базам відомства, пише The New York Times.

У ній зазначається, що останнім часом спецслужби багатьох ворожих країн, таких як Китай, Росія, Іран і Пакистан, вистежують інформаторів ЦРУ та роблять з них подвійних агентів.

Документ називає багато причин такої тенденції. Серед них — неефективність перемовин, надто велика довіра до агентів, недооцінка іноземних спецслужб і дуже швидкий прийом агентів на роботу без достатнього врахування всіх ризиків.

Також в ЦРУ розповідають, що спецслужби інших країн почали активніше використовувати різні іновації, зокрема біометричне сканування, системи розпізнавання облич, штучний інтелект і хакерські інструменти.