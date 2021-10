Тіна Тернер продала права на свої пісні. Угоду оцінили у $50 мільйонів

Відома американська співачка Тіна Тернер продала права на свій каталог пісень музичній видавничій компанії BMG.

Про це повідомляє BBC.

Компанія підтвердила факт угоди, але офіційно не назвала суму, яку заплатила співачці. BBC із посиланням на джерела уточнює, що за каталог Тернер заплатили приблизно $50 мільйонів.

BMG може управляти записами Тіни Тернер — творчим доробком за шість десятиліть, а також використовувати її імʼя та світлини.

Виконавиця таких хітів, як “The Best” і “What’s Love Got To Do With It”, заявила, що тепер її музика перебуває «у надійних руках».