Тина Тернер продала права на свои песни. Сделку оценили в $50 миллионов

Известная американская певица Тина Тернер продала права на свой каталог песен музыкальной издательской компании BMG.

Об этом сообщает BBC.

Компания подтвердила факт сделки, но официально не назвала сумму, которую заплатила певице. BBC со ссылкой на источники уточняет, что за каталог Тернер заплатили около $50 миллионов.

BMG может распоряжаться записями Тины Тернер — творчеством за шесть десятилетий , а также использовать ее имя и фотографии.

Исполнительница таких хитов, как “The Best” и “What’s Love Got To Do With It”, заявила, что теперь ее музыка находится «в надежных руках».