МВС відкрило можливість перевірки усіх комбінацій автомобільних номерів онлайн

На сайті головного сервісного центру МВС з’явилась сторінка, на якій можна дізнатися про всі доступні комбінації номерних знаків.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Один з варіантів алгоритму пошуку вільного номерного знака — «Наявність в області». Якщо обрати його, можна дізнатися про всі номерні знаки, наявні в сервісних центрах МВС та ЦНАПах конкретного регіону, із зазначенням їх вартості.

Якщо вказати у полі «Пошук» номер сервісного центру МВС, можна побачити усі номерні знаки, наявні саме в ньому.