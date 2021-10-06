МВД открыло возможность проверки всех комбинаций автомобильных номеров онлайн

На сайте главного сервисного центра МВД появилась страница, на которой можно узнать о всех доступных комбинациях номерных знаков.

Об этом говорится в сообщении министерства.

Один из вариантов алгоритма поиска свободного номерного знака — «Наличие в области». Если выбрать его, можно узнать все номерные знаки, имеющиеся в сервисных центрах МВД и Центре оказания административных услуг конкретного региона с указанием их стоимости.

Если указать в поле «Поиск» номер сервисного центра МВД, можно увидеть все номерные знаки, имеющиеся именно в нем.