Правозахисники вивезли з Росії 40 Гб відео з тортурами ув’язнених у колоніях і оприлюднили частину записів

Правозахисники з порталу Gulagu.net вивезли з Росії 40 Гб відео з тортурами ув’язнених у російських колоніях. Вони оприлюднили частину з них і стверджують, що це відбувається систематично.

Про це вони пишуть у своєму Telegram-каналі.

У понеділок, 4 жовтня, засновник порталу Володимир Осєчкін повідомив, що їм передав архів відеозаписів програміст, який протягом 5 років мав доступ до комп’ютерів Федеральної служби виконання покарань (ФСВП).

«Координаторам і експертам Gulagu.net дійсно вдалося вивезти секретний відеоархів в 40 Гб, який знімався в цілій низці установ ФСВП під контролем оперативників з управління М ФСБ Росії. У цьому архіві понад 1 000 відеофайлів і документів, які підтверджують системний характер тортур у російських вʼязницях», — розповів він.

За його словами, з ув’язнених знущалися та ґвалтували їх співробітники ФСВП та ФСБ Росії. Всі ці тортури знімалися на службові відеореєстратори. Тепер щодня правозахисники поступово оприлюднюють нові і нові відео знущань.

У самій ФСВП повідомили, що розпочинають службову перевірку фактів, які були оприлюднені. Також підключилася і Генеральна прокуратура Росії. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за насильницькі дії сексуального характеру, вчинені групою осіб. Управління СК у Саратовській області повідомило, що порушило вже сім кримінальних справ.

Також вже відомо і про перші відставки через публікацію відео. Зокрема сам звільнився очільник управління ФСВП у Саратовській області. Також було звільнено начальника тюремної лікарні у Саратовській області та трьох працівників колонії.