Правозащитники вывезли из России 40 Гб видео с пытками заключенных в колониях и обнародовали часть записей

Правозащитники портала Gulagu.net вывезли из России 40 Гб видео с пытками заключенных в российских колониях. Они обнародовали часть из них и утверждают, что это происходит систематически.

Об этом они пишут в своем Telegram-канале.

В понедельник, 4 октября, основатель портала Владимир Осечкин сообщил, что им передал архив видеозаписей программист, который в течение 5 лет имел доступ к компьютерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Координаторам и экспертам Gulagu.net действительно удалось вывезти секретный видеоархив в 40 Гб, который снимался в целом ряде учреждений ФСИН под контролем оперативников по управлению М ФСБ России. В этом архиве более 1 000 видеофайлов и документов, подтверждающих системный характер пыток в российских тюрьмах», — рассказал он.

По его словам, над заключенными издевались и насиловали их сотрудники ФСИН и ФСБ России. Все эти пытки снимались на служебные видеорегистраторы. Теперь ежедневно правозащитники постепенно обнародуют новые и новые видео издевательств.

В самой ФСИН сообщили, что начинают служебную проверку фактов, которые были обнародованы. Также подключилась и Генеральная прокуратура России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц. Управление СК по Саратовской области сообщило, что возбудило уже семь уголовных дел.

Также уже известно и о первых отставках из-за публикации видео. В частности, сам уволился глава управления ФСИН по Саратовской области. Также был уволен начальник тюремной больницы в Саратовской области и трое сотрудников колонии.