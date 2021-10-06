На території концтабору Аушвіц виявили графіті, які заперечують Голокост

У Польщі, на території меморіального комплексу Аушвіц виявили графіті з антисемітськими фразами і гаслами, які заперечують Голокост. Про це повідомляє BBC.

Написи нанесли аерозольною фарбою на девʼять бараків. Поліція проінформована про інцидент і веде розслідування. Як тільки вона збере всю необхідну документацію, реставратори меморіалу почнуть видаляти сліди вандалізму.

Працівники комплексу просять всіх, хто був у музеї у вівторок, 5 жовтня, вийти на звʼязок — особливо тих, у кого є фото, зроблені навколо Воріт Смерті, біля входу в Біркенау і деревʼяних бараків.