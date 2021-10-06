На территории концлагеря Аушвиц обнаружили граффити, которые отрицают Холокост

В Польше на территории мемориального комплекса Аушвиц обнаружили граффити с антисемитскими фразами и лозунгами, которые отрицают Холокост. Об этом сообщает BBC.

Надписи нанесли аэрозольной краской на девять бараков. Полиция проинформирована об инциденте и ведет расследование. Как только она соберет всю необходимую документацию, реставраторы мемориала начнут удалять следы вандализма.

Сотрудники комплекса просят всех, кто был в музее во вторник, 5 октября, выйти на связь — особенно тех, у кого есть фото, сделанные около Ворот Смерти, у входа в Биркенау и деревянных бараков.