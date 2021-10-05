Посли G7 закликали Раду ухвалити реформу СБУ без жодних правок

Посли G7 закликали Верховну Раду найближчим часом ухвалити законопроєкт про реформу СБУ і наголосили, щоб нардепи не вносили змін в остаточний проєкт.

Про це повідомляється на сторінці G7 у Twitter.

«Посли G7 ще раз наголошують на важливості якнайшвидшого ухвалення Верховною Радою закону про СБУ без внесення подальших правок», — йдеться у заяві.

Вони підкреслили, що успішна реалізація законопроєкту у нинішній редакції перетворить СБУ на сучасну службу безпеки.