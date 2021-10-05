Посли G7 закликали Раду ухвалити реформу СБУ без жодних правок

Посли G7 закликали Верховну Раду найближчим часом ухвалити законопроєкт про реформу СБУ і наголосили, щоб нардепи не вносили змін в остаточний проєкт.
Про це повідомляється на сторінці G7 у Twitter.
«Посли G7 ще раз наголошують на важливості якнайшвидшого ухвалення Верховною Радою закону про СБУ без внесення подальших правок», — йдеться у заяві.
Вони підкреслили, що успішна реалізація законопроєкту у нинішній редакції перетворить СБУ на сучасну службу безпеки.
- 28 січня Рада ухвалила в першому читанні зміни до закону «Про Службу безпеки України», які стосуються удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ. Так, буде ліквідовано спеціальні підрозділи СБУ з боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Також суттєво обмежується правоохоронна функція СБУ шляхом поступової (до 2024 року) передачі функції досудового розслідування до Державного бюро розслідувань.