HBO опублікував перший тизер приквела «Гри престолів»

Стримінговий сервіс HBO Max представив перший тизер «Будинку дракона» — приквела «Ігри престолів». Реліз відбувся у вівторок, 5 жовтня.

В основу серіалу лягла книга Джорджа Мартіна «Полумʼя і кров». Дія шоу розгорнеться за 200 років до подій, які описані у «Грі престолів». У центрі сюжету — громадянська війна між Таргарієнами («Танець Драконів»).

Головні ролі в серіалі виконали Метт Сміт, Олівія Кук, Емма ДʼАрсі та Педді Консидайн. Премʼєра серіалу запланована на 2022 рік.