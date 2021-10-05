HBO опубликовал первый тизер приквела «Игры престолов»

Стриминговый сервис HBO Max представил первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов». Релиз состоялся во вторник, 5 октября.

В основу сериала легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Действие шоу развернется за 200 лет до событий, описанных в «Игре престолов». В центре сюжета — гражданская война между Таргариенами («Танец Драконов»).

Главные роли в сериале исполнили Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма ДʼАрси и Пэдди Консидайн. Премьера сериала запланирована на 2022 год.