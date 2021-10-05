Парламент Румунії оголосив вотум недовіри уряду

Уряду Румунії на чолі з Флоріном Кицу оголосили вотум недовіри.

Про це повідомляють Euronews та AFP.

Парламент переважною більшістю голосів (281 депутат «за») підтримав вотум недовіри, який внесла лівоцентристська Соціал-демократична партія. Її члени вважають, що робота Кабінету міністрів стала причиною погіршення економічної ситуації і призвела до зниження рівня життя.

У червні цього року румунська парламентська опозиція вже пропонувала винести вотум недовіри уряду, але тоді парламент проголосував проти.

Зараз вотум не підтримали лише Національна ліберальна партія і Демократичний союз угорців Румунії.

Кицу зайняв пост премʼєра менше року тому і одразу ж потрапив під шквал критики через провальну боротьби із коронавірусом: Румунія знаходиться на одному з останніх місць в Європі за рівнем вакцинації.

У вересні премʼєр звільнив міністра юстиції через суперечку про фонд регіонального розвитку, після чого в країні почалася політична криза.