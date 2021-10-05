Парламент Румынии объявил вотум недоверия правительству

Правительству Румынии во главе с Флорином Кыцу объявили вотум недоверия.

Об этом сообщают Euronews и AFP.

Парламент подавляющим большинством голосов (281 депутат «за») поддержал вотум недоверия, который внесла левоцентристская Социал-демократическая партия. Ее члены считают, что работа Кабинета министров стала причиной ухудшения экономической ситуации и привела к снижению уровня жизни.

В июне этого года румынская парламентская оппозиция уже предлагала вынести вотум недоверия правительству, но тогда парламент проголосовал против.

Сейчас же вотум не поддержали лишь Национальная либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии.

Кыцу занял пост премьера менее года назад и сразу же попал под шквал критики из-за провальной борьбы с коронавирусом: Румыния находится на одном из последних мест в Европе по уровню вакцинации.

В сентябре премьер уволил министра юстиции из-за спора о фонде регионального развития, после чего в стране начался политический кризис.