У США шестирічний хлопчик знайшов у заповіднику скамʼянілість зуба мастодонта

У США у штаті Мічиган шестирічний хлопчик під час поїздки у заповідник виявив рідкісну скамʼянілість зуба мастодонта. Про це повідомляє The Independent.

Хлопчика звати Джуліан Ганьон. Зуб він знайшов у природному заповіднику Dinosaur Hill у вересні. Він розповів, що спочатку думав, що отримає за відкриття «мільйон доларів». На знак вдячності за своє відкриття хлопчик отримає екскурсію від музею за лаштунки.

«Я просто відчув щось на своїй нозі і схопив це, і це було схоже на зуб», — розповів Джуліан.

Спочатку його сімʼя подумала, що це камінь. Але невдовзі цікавість узяла гору, і вони погуглили і виявили, що це був зуб мастодонта — стародавньої істоти, що населяла Північну і Центральну Америку близько 10 тисяч років тому.