В США шестилетний мальчик нашел в заповеднике окаменелость зуба мастодонта

В США в штате Мичиган шестилетний мальчик во время поездки в заповедник нашел редкую окаменелость зуба мастодонта. Об этом сообщает The Independent.

Мальчика зовут Джулиан Ганьон. Зуб он нашел в природном заповеднике Dinosaur Hill в сентябре. Он рассказал, что сначала думал, что получит за открытие «миллион долларов». В благодарность за свое открытие мальчик получит экскурсию от музея за кулисы.

«Я просто почувствовал что-то на своей ноге и схватил это, и это было похоже на зуб», — рассказал Джулиан.

Сначала его семья подумала, что это камень. Но вскоре любопытство взяло верх, они погуглили и выяснили, что это был зуб мастодонта — древнего существа, населявшего Северную и Центральную Америку около 10 тысяч лет назад.