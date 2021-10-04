Від коронавірусу помер стиліст серіалу «Бріджертон» Марк Пілчер. Він був лауреатом «Еммі»

В Англії від коронавірусу помер Марк Пілчер — стиліст популярного серіалу Netflix «Бріджертон», за який на початку вересня він удостоївся нагороди Еммі в номінації Кращі зачіски і мейк-ап в серіалі.
Про це повідомляє Daily Mail.
Смерть від коронавірусу підтвердила виконавиця ролі Пенелопи Фезерінгтон Нікола Кофлан.
Виданню Variety агент стиліста заявив, що Пілчер захворів після повернення з Лос-Анджелесу, де він отримав статуетку. Незабаром його стан почав різко погіршуватися. Помер 53-річний Пілчер цієї неділі.
- Пілчер був відомий роботами у серіалі «Абатство Даунтон», а також у фільмах «Красуня і чудовисько», «Зоряні війни: Скайвокер. Сходження» і «Дві королеви». За роботу в останньому він був номінований на Оскар-2019.