Від коронавірусу помер стиліст серіалу «Бріджертон» Марк Пілчер. Він був лауреатом «Еммі»

В Англії від коронавірусу помер Марк Пілчер — стиліст популярного серіалу Netflix «Бріджертон», за який на початку вересня він удостоївся нагороди Еммі в номінації Кращі зачіски і мейк-ап в серіалі.

Про це повідомляє Daily Mail.

Смерть від коронавірусу підтвердила виконавиця ролі Пенелопи Фезерінгтон Нікола Кофлан.

Виданню Variety агент стиліста заявив, що Пілчер захворів після повернення з Лос-Анджелесу, де він отримав статуетку. Незабаром його стан почав різко погіршуватися. Помер 53-річний Пілчер цієї неділі.