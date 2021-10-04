От коронавируса умер стилист сериала «Бриджертоны» Марк Пилчер. Он был лауреатом «Эмми»

В Англии от коронавируса умер Марк Пилчер — стилист популярного сериала Netflix «Бриджертоны», за который в начале сентября он удостоился награды Эмми в номинации Лучшие прически и мейк-ап в сериале.

Об этом сообщает Daily Mail.

Смерть от коронавируса подтвердила исполнительница роли Пенелопы Фезерингтон Никола Кофлан. Изданию Variety агент стилиста заявил, что Пилчер заболел после возвращения из Лос-Анджелеса, где он получил статуэтку. Вскоре его состояние начало резко ухудшаться. Умер 53-летний Пилчер в это воскресенье.