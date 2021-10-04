Обсяги продажів на аукціонах сучасного мистецтва встановили рекорд — 2,7 мільярда доларів

Аукціони, на яких продають твори сучасного мистецтва, досягли рекордної позначки продажів — 2,7 мільярда доларів — завдяки переходу в інтернет та появі на ринку витворів NFT-мистецтва.

Про це повідомляє France24 з посиланням на щорічний звіт Artprice.

Минулого року через коронавірусну кризу продажі під час аукціонів впали на третину, але через перехід сфери в онлайн з червня 2020 по червень 2021 продажі зросли та встановили рекорд у 2,7 мільярда доларів.

У звіті йдеться, що в інтернеті особливої популярності набули фотографії та гравюри, а також NFT — нематеріальні твори мистецтва.

Згідно з Artprice, ще одним ключовим фактором у зростанні популярності сучасного мистецтва стала поява азійського ринку. Так, цьогоріч Гонконг став другим містом за активністю продажів після Нью-Йорка — з грудня 2020, на аукціонах там заробили близько 1,2 мільярда доларів.

Китай обійшов Америку за товарообігом аукціонів, продажі творів мистецтва в країні сягнули 40%.