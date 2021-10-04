Объемы продаж на аукционах современного искусства установили рекорд — 2,7 миллиарда долларов

Аукционы, на которых продают произведения современного искусства, достигли рекордной отметки продаж — 2,7 миллиарда долларов — благодаря переходу в интернет и появлению на рынке произведений NFT.

Об этом сообщает France24 со ссылкой на ежегодный отчет Artprice.

В прошлом году из-за коронавирусного кризиса продажи во время аукционов упали на треть, но после перехода сферы в онлайн с июня 2020 по июнь 2021 продажи выросли и установили рекорд в 2,7 миллиарда долларов.

В отчете говорится, что в интернете особенно популярными были фотографии и гравюры, а также NFT — нематериальные произведения искусства.

Согласно Artprice, еще одним ключевым фактором в росте популярности современного искусства стало появление азиатского рынка. Так, в этом году Гонконг стал вторым городом по активности продаж после Нью-Йорка — с декабря 2020 на аукционах там заработали около 1,2 миллиарда долларов.

Китай обошел Америку по товарообороту аукционов, продажи произведений искусства в стране достигли 40%.