У Катарі вперше в історії відбулись парламентські вибори. Жінок до ради не обрали

У Катарі вперше в історії відбулись вибори до законодавчих органів. Однак виборці не обрали жодної з 26 жінок, які балотувались.

Про це повідомляє Middle East Monitor та Deutsche Welle.

Голосування відбулось 2 жовтня, результати оголосили 3 жовтня. До консультативної ради з парламентськими функціями Меджліс аш-Шура балотувались 233 кандидати. Під час голосування обрали 30 чоловіків, ще 15 членів органу призначить емір.

Вибори до Меджлісу вперше відбулись у країні через нову конституцію, за яку проголосували на референдумі 2003 року. Однак вибори неодноразово відкладалися з різних причин.