В Катаре впервые в истории состоялись парламентские выборы. Женщин в совет не выбрали

В Катаре впервые в истории состоялись выборы в законодательные органы. Однако избиратели не выбрали ни одну из 26 женщин, которые баллотировались.

Об этом сообщает Middle East Monitor и Deutsche Welle.

Голосование состоялось 2 октября, результаты объявили 3 октября. В консультативный совет с парламентскими функциями Меджлис аш-Шура баллотировались 233 кандидата. Во время голосования выбрали 30 мужчин, еще 15 членов органа назначит эмир.

Выборы в Меджлис впервые состоялись в стране из-за новой конституции, за которую проголосовали на референдуме 2003 года. Однако выборы неоднократно откладывались по разным причинам.