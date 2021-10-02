Венедіктова: Після переатестації залишилося 7 700 прокурорів, пішло 36%

Генпрокурор Ірина Венедіктова на виїзному засіданні фракції «Слуга народу» у Трускавці заявила, що після першого етапу реформування прокуратури з понад 12 тисяч залишилися 7 700 прокурорів.
Про це повідомляє пресслужба фракції.
«У 2019 році почалася велика атестація прокурорів, у березні 2021 року вона завершилася. У підсумку в системі прокуратури залишилися 7 700 прокурорів, 36% кадрів відсіяли. Для системи це дуже багато», — сказала Венедіктова.
Також вона торкнулася теми відновлення звільнених прокурорів через суди. За її словами, такі прокурори не працюють в Офісі генерального прокурора.
«Вони поновлюються на посаду, але у старий штатний розклад юридичної особи, якої вже нема. Щоб працювати у прокуратурі, така людина має протягом 5 днів написати заяву на атестацію та пройти її», — заявила Венедіктова.
- 19 вересня 2019 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт про реформу органів прокуратури.
- Генпрокуратуру перейменували на Офіс генерального прокурора, а штат після переатестації прокурорів (три тести) скоротили. Очікувалося скорочення з 15 до 10 тисяч осіб, але частина прокурорів після звільнення почали звертатися до судів.
- Наприкінці вересня цього року Венедіктова заявила, що звільнені прокурори відновлюються через суди й отримують величезні компенсації. Суми виплат вона назвала «жахливими».