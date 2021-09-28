Генпрокурор Венедіктова: Звільнені прокурори відновлюються через суди й отримують величезні компенсації

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що прокурори, звільнені в рамках люстрації та реформи прокуратури, поновлюються на посадах через суди та отримують величезні компенсації.

Про це вона повідомила на конференції Ради Європи з реформи прокуратури, передає Укрінформ.

«Коли до нас звертаються працівники з виконавчими листами, ми виконуємо їх. Я не хочу називати цифри, у які ми заходимо з цими компенсаційними виплатами, вони жахливі [...]. У нас йде повернення не тільки після реформи, у нас йде хвиля повернення рішеннями Верховного суду», — сказала Венедіктова.

За її словами, компенсації виплачують з бюджету Офісу генпрокурора. При цьому вона додала, що прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобовʼязані пройти переатестацію.