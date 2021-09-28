Генпрокурор Венедиктова: Уволенные прокуроры восстанавливаются через суды и получают огромные компенсации

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что прокуроры, уволенные в рамках люстрации и реформы прокуратуры, возобновляются на должностях через суды и получают огромные компенсации.
Об этом она сообщила на конференции Совета Европы по реформе прокуратуры, передает Укринформ.
«Когда к нам обращаются сотрудники с исполнительными листами, мы выполняем их. Я не хочу называть цифры, в которые мы заходим с этими компенсационными выплатами, они ужасны [...]. У нас идет возврат не только после реформы, у нас идет волна возвращения решениями Верховного суда», — сказала Венедиктова.
По ее словам, компенсации выплачивают из бюджета Офиса генпрокурора. При этом она добавила, что прокуроры возобновляются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.
- 19 сентября 2019 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект о реформе органов прокуратуры.
- Генпрокуратуру переименовали в Офис генерального прокурора, а штат после переаттестации прокуроров (три теста) сократили. Ожидалось сокращение с 15 до 10 тысяч человек, но часть прокуроров после увольнения начали обращаться в суды.