У Франції через 35 років знайшли серійного вбивцю на прізвисько «Рябий». Він зізнався у передсмертній записці

У Франції через 35 років знайшли серійного вбивцю і ґвалтівника на прізвисько «Рябий». Він орудував в Парижі з 1986 до 1994 року.

Про це повідомляють Le Parisien і BFM TV.

Вбивцею виявився відставний поліцейський, 59-річний Франсуа Веров.

Вперше про маньяка в Парижі заговорили після вбивства 11-річної Сесіль Блок. Імовірно, вбивця зайшов разом із дівчинкою в ліфт, силою затягнув до підвалу, де зґвалтував і вбив. Батьки і старший брат Сесіль випадково зіткнулися зі злочинцем, перед тим як він вбив дитину. Поліції вони описали його як високого чорнявого хлопця зі шкірою, вкритою ряботинням — звідси і прізвисько «Рябий».

Після цього випадку з Рябим звʼязали вбивство чоловіка та двох дівчат в 1987 році і в 1994 році, а також шість епізодів зґвалтувань (жертви вижили). Деякі постраждалі заявили, що ґвалтівник представлявся їм поліцейським.